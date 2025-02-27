«Россети Ленэнерго» обновят наружное освещение в Волховском районе Ленинградской области

В рамках дополнительных услуг специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» проводят работы по монтажу и замене светильников уличного освещения в Колчановском сельском поселении.

По условиям договора в 14 населенных пунктах поселения энергетики заменят более 50 светильников уличного освещения и смонтируют 60 новых светодиодных. Окончание работ запланировано на конец июля 2025 года.

Колчановское сельское поселение располагается в Волховском районе на реке Сясь, которая впадает в Ладожское озеро. Это экологически чистый район, где базируется уникальный детский санаторий, крупное сельскохозяйственное предприятие и другие важные объекты для жителей региона.

«Россети Ленэнерго» оказывают дополнительные услуги муниципальным образованиям, бизнес-сообществу и населению не только по традиционным направлениям, связанным с проектированием, строительством и оперативно-техническим обслуживанием энергообъектов, но и в части формирования комфортной среды в населенных пунктах.

«Россети Ленэнерго» выполняют работы любой сложности с задействованием квалифицированных кадров, применяя передовые отечественные технологии. Для заказчиков это гарантия качественного выполнения задач в поставленный срок. Ознакомиться с направлениями коммерческих услуг можно на сайте компании: https://extraservices.lenenergo.ru/bussines/.