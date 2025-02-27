«Россети Московский регион» увеличили мощность центру образования «Столичный» в Южном административном округе Москвы. За годы работы центр образования, в составе которого детский сад и школа, выпустил свыше 1500 учеников.

В рамках договора на технологическое присоединение в вводно-распределительном щите установлены два прибора учета, интегрированные в автоматизированную систему учета электроэнергии. Дополнительные 33,36 кВт мощности выданы по существующей сети, основными центрами питания являются подстанции «Чертаново» и «Сумская». Теперь совокупная присоединенная мощность составляет 90 кВт.

Центр образования обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии, напряжение будет автоматически подано по резервной.