EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельно-проводниковой продукции ТД НЕЗАВИСИМОСТЬ закупленной на интернет-площадке OZON (продавец ИП Никитченко Т.Н. магазин «Electron - Производитель»).

Испытания провода ПВС 2х1,5 проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 7399-97. По результатам испытаний выявлено отклонение по показателю превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 14,6%).

Кабельная продукция ТМ ТД НЕЗАВИСИМОСТЬ уже попадала под «прицел» специалистов EL-Комитета НОПСМ: в январе 2024 года данный производитель провалил испытания образца кабеля ВВГ на соответствие требованиям ГОСТ.

Важно подчеркнуть, что сертификат соответствия на кабельно-проводниковую продукцию, производимую ООО «ТД НЕЗАВИСИМОСТЬ» пребывает в статусе «действующий» с ноября 2024 года. Из чего вытекает вопрос – чем руководствовался Орган по сертификации ООО "Эрри-тест", когда 4 месяца назад взял на себя ответственность и выдал соответствующий документ на фальсифицированную, как показывает заключение, продукцию?

Ответить перед соответствующими органами на поставленный выше вопрос придется как производителю кабельного фальсификата, так и продавцу, реализующему такой товар, и, конечно, халатному органу по сертификации.

EL-Комитет предостерегает потребителей от использования фальсифицированной кабельной продукции ТД НЕЗАВИСИМОСТЬ и напоминает о необходимости тщательной проверки качества продукции перед ее покупкой и реализацией!