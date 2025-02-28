Энергетики обеспечили надежность электроснабжения социально значимых объектов р.п. Фряново

3 часа назад
208
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Министерство энергетики М...
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты «Мособлэнерго» провели монтаж кабельной линии для обеспечения надёжности электроснабжения Щелковской областной детской поликлиники, котельной и канализационной насосной станции в р.п. Фряново г.о. Щелково.

В ходе работ специалисты компании смонтировали кабельную линию КЛ-10 кВ. Линия проходит от трансформаторной подстанции ТП-410 до ТП-413. Протяженность КЛ составляет почти два километра. Мероприятия, выполненные работниками Черноголовского сетевого участка Фрязинского производственного отделения Щелковского филиала в рамках текущей эксплуатации, позволили обеспечить надежным электроснабжением социально значимые объекты.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм