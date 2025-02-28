Энергетики обеспечили надежность электроснабжения социально значимых объектов р.п. Фряново

Специалисты «Мособлэнерго» провели монтаж кабельной линии для обеспечения надёжности электроснабжения Щелковской областной детской поликлиники, котельной и канализационной насосной станции в р.п. Фряново г.о. Щелково.

В ходе работ специалисты компании смонтировали кабельную линию КЛ-10 кВ. Линия проходит от трансформаторной подстанции ТП-410 до ТП-413. Протяженность КЛ составляет почти два километра. Мероприятия, выполненные работниками Черноголовского сетевого участка Фрязинского производственного отделения Щелковского филиала в рамках текущей эксплуатации, позволили обеспечить надежным электроснабжением социально значимые объекты.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.