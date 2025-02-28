Филиалы АО «Сетевая компания» подвели итоги по бережливому производству за 2024 год

В течение месяца филиалы АО «Сетевая компания» подводили итоги в области внедрения принципов бережливого производства в формате совещаний. 2024 год завершили с впечатляющими результатами. Благодаря системной работе по оптимизации процессов, повышению производительности и вовлечению персонала, достигнуты значительные улучшения в ключевых показателях эффективности.

Ключевые достижения:

В рамках программы обучения было подготовлено 506 вновь принятых сотрудников, а 5 442 действующих работников прошли актуализацию знаний по бережливому производству.

Подано 15 904 кайдзен-предложения, из которых реализовано 13 278 и тиражировано 217.

Благодаря реализации проектов, производительность труда увеличилась на 8 110,7 чел/ч, что свидетельствует о высоком уровне вовлеченности персонала — 98,1% сотрудников активно участвуют в процессах улучшения.

Утверждено 151 стандартных операционных и типовых технологических карт. Организовано 494 группы «кечкенэ яхшырту» (в переводе с татарского «маленькие улучшения»), в рамках которых решено 8 486 проблем.

Общая экономия затрат и дополнительный доход от реализованных и тиражированных проектов составила 153 801,7 тыс. руб.

Принято 110 кайдзен-проектов, внедрено 126 и тиражировано 77.

Среди ключевых проектов можно отметить следующие. Проект «Разработка руководящего документа информационно-разъяснительного характера с механизмом осуществления». Проект минимизировал сроки выполнения мероприятий по замене вышедших из строя приборов учета и снизил риски получения санкций от антимонопольных органов, уменьшил период расчёта энергообъектов потребителей по нормативу, что потенциально сократило потери электроэнергии в распределительных сетях, повысило уровень клиентоориентированности и затраты на мероприятия. Проект «Изменение схемы ПС 35 кВ Моторная с исключением линейных и секционных выключателей». Проведенный анализ схемы электроснабжения позволил исключить ненужные выключатели, что оптимизировало работу подстанции. Проект «Приобретение потребительской ВЛИ 0,4кВ от КТП-260-П». Позволил снизить затраты на капитальные мероприятия по технологическому присоединению.

В 2024 году филиалы АО «Сетевая компания» внедрили новые инструменты и методологии в процессах бережливого производства. Одним из таких проектов стало создание интерактивного стенда для мониторинга показателей, который, помимо ежедневного мониторинга стратегических показателей, обеспечивает удобный формат проведения встреч и анализа данных, эффективное использование оборудования, а также открытый доступ для всех сотрудников.

Напомним, что «Сетевая компания» внедрила принципы бережливого производства в 2014 году. За десять лет были достигнуты значительные успехи в оптимизации и улучшении процессов - было подано почти 170 тысяч инициатив, 2000 проектов от сотрудников. Компания смогла достичь экономического эффекта в 2 миллиарда рублей. В 2024 году «Сетевая компания» стала единственной в России, достигшей серебряного уровня соответствия стандартам ПС TOYOTA (Toyota Production System).