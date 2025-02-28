Минпромторг России, Правительство Республики Татарстан и Группа «РОСНАНО» подписали трехстороннее соглашение о развитии отечественной компонентной базы для автопрома
В церемонии подписания приняли участие Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и Председатель совета директоров УК «РОСНАНО» Дмитрий Тарасов.
Согласно документу, на базе Технопарка «Идея» в Казани будет создан новый научно-исследовательский центр, который займется разработкой и производством изделий для автопрома — кузовных и ходовых комплектующих, силовой электроники для автотехники, а также тяговых батарей для легковых и грузовых электромобилей.
Еще одним направлением деятельности станет создание современной испытательной лаборатории, а также центра развития компетенций инженерно-технических специалистов в автопроме.
«Создание полноценной отечественной компонентной базы — это ключевая задача и обязательное условие дальнейшего развития автопрома», — отметил Антон Алиханов.
«Группа „РОСНАНО“ располагает уникальными компетенциями в области электрохимии, телематики и матмоделирования. Мы верим, что новые типы топлива в течение последующих лет займут значимую долю рынка. По нашей оценке 25% будет за СПГ, 25% за гибридными или электромобилями. Это наш фокус и мы готовы развивать проекты для внедрения инновационных технологий в автопром», — подчеркнул Дмитрий Тарасов.