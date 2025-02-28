Оборудование «Контактор» на предприятии Группы компаний «Русагро»

Продолжаем знакомить с проектами, где применяется оборудование АО «Контактор».

Сегодня в центре внимания — Тамбовская область, где построен высокотехнологичный «Никифоровский сахарный завод», Группы компаний «Русагро». Предприятие более 60 лет занимается производством готового продукта и перерабатывает до 7 000 тонн сахарной свеклы в сутки. В настоящее время агрохолдинг активно реконструирует мощности, устанавливает современное оборудование, внедряет инновационные решения в производственные процессы.

Так, последовательным шагом в модернизации предприятия стал выбор продукции «Контактор» для оборудования комплектной трансформаторной подстанции. Воздушные автоматические выключатели «Протон М», типоразмера М25, в стационарном и выкатном исполнениях будут обеспечивать энергобезопасность на «Никифоровском сахарном заводе».

Надежные и качественные аппараты «Контактор» обеспечивают высокую эффективность токовой защиты, которая критически важна для подачи электроэнергии от источника генерации к оборудованию.