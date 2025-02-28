Реконструкцию стадиона за 244 млн проведут в Челябинской области

Реконструкцию стадиона Спортивной школы г. Нязепетровска, запланировали в Челябинской области, сообщает RosTender.info.

Для выбора исполнителя разместили тендер. Поучаствовать можно до 7 марта.

Реконструкцией предусмотрено возведение нового административно-хозяйственного здания, выполнят устройство футбольного игрового поля с искусственным покрытием, установят круговые и прямые беговые дорожки искусственным резиновым покрытием, открытую хоккейную коробку с бортами, ограждением и освещением, универсальную волейбольно-стритбольную площадку. Возведут сектор для прыжков в длину и толкания ядра, также, установят трибуну на хоккейную коробку на 100 мест и на основной стадион на 100 мест. Из бюджета Челябинской области на реконструкцию потратят 244 млн рублей. Срок выполнения работ до 31 декабря 2027 года.