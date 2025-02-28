Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак провёл встречу с Министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

Основной темой встречи стало сотрудничество в нефтяной, газовой, угольной, электроэнергетической и атомной отраслях. Было отмечено, что взаимодействие в энергетической сфере является стратегическим направлением сотрудничества между Россией и Турцией.

Стороны обсудили дальнейшее инвестиционное взаимодействие в области ТЭК, вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчётов в национальных валютах, а также ход строительства АЭС «Аккую», четыре энергоблока которой планируется возвести в Турецкой Республике до 2028 года.

Вице-премьер отметил хорошие результаты торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией в 2024 году. В 2023 году Турция заняла третье место среди внешнеторговых партнёров России (третье по экспорту и пятое по импорту).