«Это стоит увидеть»: открыт новый сезон экскурсий на «МКМ»

Весна начинается завтра, а сезон открытых экскурсий на «Москабельмет» уже стартовал! Он будет особенным, ведь у любителей промышленного туризма теперь еще больше возможностей попасть на кабельное производство. Рассказываем подробнее.

Пропуск — через соцсеть

Во-первых, появилась новая платформа для записи на экскурсии — VK-сообщество проекта «Открытая промышленность». Именно здесь зарегистрировались гости, которые в этом году первыми попали на «Москабельмет». Они посетили предприятие незадолго до Дня защитника Отечества и оценили торжественную атмосферу, которая в эти дни царила на территории Группы. Возможно, это вдохновило их особо отметить вклад предприятия в развитие и укрепление страны.

«Сегодня всё было очень интересно и познавательно. Считаю, что побывать на таком предприятии, как «Москабельмет», — это соприкоснуться с историей нашей страны, и это важно, нужно это делать с самого раннего возраста. Невероятную гордость испытываешь за то, что такие потрясающие вещи происходят в центре города и что все это делают наши люди! Мне искренне хочется, чтобы сюда на экскурсии пришло как можно больше людей, чтобы они видели, какая у нас сильная промышленность, какую продукцию в нашей стране выпускают», — поделилась Тамара Маградзе, руководитель проектного направления группы компаний Startech.

Проект с Музеем Москвы

Еще одна возможность попасть на «Москабельмет» — это приобретение билетов на сайте Музея Москвы. Экскурсия, которая прошла 26 февраля, стала уже третьей в рамках сотрудничества, начатого в прошлом году. Мероприятие под названием «Москабель + Дангауэровка» объединило в себе и промышленный, и городской туризм. Сначала гости совершили увлекательную прогулку по историческому району Дангауэровке и изучили его авангардную архитектуру вместе с руководителем экскурсионного бюро Музея Москвы Андреем Клюевым. Затем гости вместе с директором PR-службы «Москабельмет» Танчулпан Мухтаровой познакомились с особенностями производства на «Заводе Москабель» и насыщенной историей «Москабельмет».

Уникальность экскурсий на «Москабельмет» отметил гость Илья, который посетил его вместе с родителями:

«Такие экскурсии понравятся всем, кто интересуется индустриальной архитектурой, промышленностью Москвы, а также историей, ведь завод основан достаточно давно, еще в дореволюционное время. И, конечно, интересно здесь будет студентам и даже школьникам: на экскурсии рассказывают о программе, по которой можно устроиться сюда работать».

Открываем Моспром вместе

Посетить старейшее отечественное кабельное предприятие по-прежнему можно и через запись на сайте проекта «ОткройМоспром», в котором «Москабельмет» участвует с самого его старта — вот уже седьмой год. Скоро откроются новые даты и здесь будет доступна регистрация на ближайшую экскурсию. Традиционно экскурсии будут включать в себя посещение территории «Москабельмет», его производств, прогулку по скверу. А летом многие экскурсии будут совпадать с выступлениями музыкантов, которые проходят в сквере Группы по четвергам.

Участие в большом юбилее

Но что еще очень важно: у всех, кто захочет стать участником открытых экскурсий на «Москабельмет» есть уникальная возможность увидеть, как предприятие готовится, а затем празднует свой большой юбилей — в этом году оно празднует 130 лет со дня основания! Это значит, что атмосфера здесь будет еще более уникальной, а организаторы экскурсий обязательно приготовят что-то особенное.

Как попасть на экскурсию?

Сделать это можно несколькими способами:

на сайте проекта «ОткройМоспром»,

на сайте Музея Москвы,

в VK-сообществе «Открытая промышленность»

Также рекомендуем следить за анонсами в официальном телеграм-канале «Москабельмет».

Рекомендуем не тянуть с записью: места разбирают очень быстро! Билеты на первые в году экскурсии разлетелись буквально на глазах, едва успели анонсировать мероприятие. Неудивительно: ведь многие из посетителей уходят под таким впечатлением, что советуют экскурсии всем своим знакомым. Почему? Как сказала Ярослава Спиридонова, специалист в области кинопроизводства: «Это почти как сходить на фантастический фильм!»