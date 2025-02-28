Новосибирский завод «Сибэлектротерм» повторно выставили на торги, цена снижена на 10%

Конкурсный управляющий ОАО "Сибирский завод электротермического оборудования" ("Сибэлектротерм", Новосибирск) Сергей Лебедев повторно выставил на торги предприятие за 1,42 млрд рублей, сообщается в материалах на "Федресурсе".

Как сообщалось, завод уже был выставлен на продажу с начальной ценой в 1,58 млрд рублей. Таким образом, Лебедев снизил начальную цену завода на 9,99%.

Лот включает два земельных участка в Новосибирске, на которых расположены производственные, складские, административные и конструкторские корпуса, а также железнодорожные пути и промышленное оборудование.

"Организатор торгов для сведения всех заинтересованных лиц в отношении настоящих торгов доводит позицию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, которая заключается в необходимости принятия покупателем по торгам в отношении имущества должника при приобретении предмета купли-продажи на себя обязательства по сохранению машиностроительного профиля приобретаемых производственных площадей", - уточняется в объявлении.

Заявки на участие в торгах принимаются до 4 апреля, аукцион назначен на 8 апреля 2025 года.

Как ранее сообщалось, в феврале 2025 года ООО "Альянс" (Новосибирск) приобрело участок со складскими помещениями и оборудованием завода. Победитель предложил за лот 254,9 млн рублей при начальной цене 164,45 млн рублей. На участке расположены складские помещения и железнодорожный путь протяженностью 622 метра. Кроме того, лот включал оборудование: краны-балки, краны-штабелеры и другое.

Торги по продаже самого "Сибэлектротерма" были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Начальная стоимость завода составляла 1,58 млрд рублей, победитель должен был сохранить профиль производства.

ОАО "Сибирский завод электротермического оборудования", согласно официальному сайту, специализируется на производстве электропечей для металлургии и машиностроения. Арбитражный суд Новосибирской области в 2017 году признал компанию банкротом. Согласно информации на сайте компании, предприятие продолжает свою деятельность.