«Россети Московский регион» обеспечили мощностью блочно-модульные котельные в городском округе Клин

Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» обеспечили выдачу 156 кВт мощности для электроснабжения блочно-модульных котельных в селах Петровское и Спас-Заулок городского округа Клин.

В рамках технологического присоединения к электросетям компании подмосковные энергетики проложили кабельную линию 0,4 кВ и две воздушные линии 0,4 кВ в селе Петровское. Основной источник питания – подстанция 35 кВ «Елгозино», резервный – подстанция 35 кВ «Высоково».

В селе Спас-Заулок специалисты Клинского района электрических сетей проложили четыре кабельные линии 0,4 кВ, установили и ввели в эксплуатацию два новых распределительных пункта, а также заменили два силовых трансформатора с 250 кВА на 400 кВА и с 400 кВА на 630 кВА. Источником питания является подстанция 110 кВ «Решетниково».

Объекты присоединены к сетям компании по схеме, соответствующей второй категории надежности. Это обеспечивает бесперебойное электроснабжение: в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.