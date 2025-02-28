Строительство подстанции «Алаторка» близится к завершению

Строительство подстанции «Алаторка» в Иглинском районе Башкирии выходит на завершающий этап. На объекте установлены два масляных трансформатора мощностью 16 МВА каждый. Сейчас ведется прокладка кабелей вторичных цепей. Также выполняется монтаж основного силового оборудования и всех панелей РЗА. После этого предстоит проложить контрольные кабели и выполнить пусконаладочные работы. Все это планируется завершить к концу наступающей весны.

Для питания энергообъекта строится двухцепная воздушная ЛЭП 110 кВ протяженностью каждой цепи по 8 км. Она состоит из 53 металлических и железобетонных опор. На данный момент все опоры установлены, ведется натяжка проводов.

Завершить строительство подстанции и отпайки планируется до конца года. Генеральным подрядчиком объекта является ООО «БЭСК Инжиниринг», в том числе, выполняющий монтаж оборудования и прокладку кабеля. Заказчиком объекта выступает ООО «Башкирэнерго».