«Транснефть – Дружба» модернизировало энергетическую инфраструктуру ЛПДС в Самарской области

АО «Транснефть – Дружба» провело модернизацию энергетической инфраструктуры линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Лопатино» в Самарской области.

Работы выполнялись с апфреля 2024 года по программе технического перевооружения и капитального ремонта объектов предприятия.

Так, на станции заменены силовые трансформаторы, обеспечивающие электроснабжение котельной и лабораторного корпуса ЛПДС. Устройства мощностью 400 КВа каждый, необходимые для преобразования электрической энергии переменного тока класса напряжения 6 кВ в класс напряжения 0,4 кВ, обладают рядом улучшенных характеристик. В отличие от демонтированных масляных открытых трансформаторов, новые – сухого закрытого типа. Они не требуют дополнительного контроля за баком с трансформаторным маслом и проведения анализов, что делает оборудование более герметичным и сокращает затраты на его обслуживание. Установки имеют высокий класс экологичности и низкий уровень шума. Токоведущие части трансформаторов расположены в защитном кожухе, благодаря чему не требуется отключения оборудования при диагностических осмотрах.

Силовые трансформаторы оснащены комплексом датчиков температуры обмотки. Они позволяют контролировать температуру внутри установок и в случае превышения допустимых показателей, оперативно принять необходимые меры.

Также были смонтированы комплектные трансформаторные подстанции, которые гарантируют надёжность электроснабжения в случае потенциальной аварии посредством переключения на резервное питание. Оборудование отечественного производства является более современным и ремонтопригодным, чем предыдущее. К трансформаторным подстанциям от закрытого распределительного устройства проложен новый устойчивый кабель из шитого полиэтилена.

Кроме того, на ЛПДС «Лопатино» установлена новая дизельная электростанция мощностью 500 кВт, предназначенная для резервного электроснабжения диспетчерского пункта станции и узлов запорной арматуры. Она имеет ряд преимуществ, в частности оснащена современным самодиагностируемым дизельным двигателем внутреннего сгорания и сенсорным блоком управления. Электростанция запускается, как в автоматическом режиме, так и вручную.

Все замененные энергетические установки оборудованы датчиками контроля напряжения, в непрерывном режиме передающими сведения на автоматическое рабочее место оператора. Помещения оснащены современными системами пожарной сигнализации. Оборудование успешно прошло пуско-наладочные испытания и введено в промышленную эксплуатацию. Модернизация направлена на укрепление надежности и безопасности энергетического комплекса производственного объекта.