Энергетики реконструировали ЛЭП для улучшения электроснабжения и подключения новых потребителей в СНТ «Нара-ПТО ГХ»

Специалисты «Мособлэнерго» реконструировали ЛЭП для повышения надежности электроснабжения 30 частных домовладений и подключения новых потребителей в СНТ «Нара-ПТО ГХ», расположенном в районе д. Порядино в Наро-Фоминском г. о.

В конце февраля энергетики провели реконструкцию воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ, пролегающей от трансформаторной подстанции ТП-610783. В ходе работ неизолированный провод был заменен на самонесущий изолированный провод СИП большего сечения протяженностью 210 метров. У СИП высокая механическая прочность, обрывы этого провода маловероятны даже при падении на него тяжелых предметов, он имеет больший срок службы и меньшие затраты при эксплуатации ЛЭП. В ходе реконструкции энергетиками было установлено два дополнительных опоры линии электропередачи.

Работы, проведенные в трехдневный срок, позволят повысить надежность электроснабжения существующих потребителей, снизят потери электроэнергии в сетях и обеспечат возможность для дальнейшего подключения новых абонентов в садовом товариществе по заявленной мощности в 15 кВт.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.