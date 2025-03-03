Мощности «Россети Московский регион» – зданию Гостехнадзора на западе Москвы

«Россети Московский регион» обеспечили электроснабжением административное здание для служб специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, которое возводится в Очаково-Матвеевском на Рябиновой улице, вл.38.

В рамках договора на технологическое присоединение установлена трансформаторная подстанция с трансформаторами 2х1000 кВА, смонтированы системы релейной защиты и автоматики, телемеханики, автоматизированного учета электроэнергии. Проложены 4 кабельные линии 10 кВ и 14 кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью 3,8 км, из них методом горизонтально направленного бурения пройдена почти половина трассы.

Присоединенная мощность составляет 1,3 МВт и выдана заявителю.

Новое здание инспекции обеспечено электроснабжением по второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по второй.