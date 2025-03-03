Правительство Уэльса выделило финансирование в размере £ 8 млн на создание демонстрационной зоны приливной энергетики Morlais, которая будет развернута в акватории площадью 35 км2 вблизи о. Инис-Киби, входящего в состав графства Айл-оф-Англси в Уэльсе. Разработчиком проекта сооружения демонстрационной зоны приливной энергетики Morlais выступает социально ориентированная некоммерческая организация Menter Môn, которая получила право аренды на выделенный для данных целей участок морского дня, относящийся к Crown Estate*.

В демонстрационной зоне Morlais планируется построить электросетевую и вспомогательную инфраструктуры, необходимые для подключения опытных образцов приливных энергоустановок суммарной установленной мощностью до 240 МВт. Требуемые разрешения на создание демонстрационной зоны Morlais были получены в 2021 г. после проведения публичных консультаций с заинтересованными сторонами. Сооружение инфраструктуры демонстрационной зоны будет реализовано в несколько этапов. Финансирование, выделенное правительством Уэльса, будет направлено на строительство инфраструктуры в порту Холихед.

Цель создания демонстрационной зоны Morlais – раскрытие потенциала приливной энергетики для успешного осуществления энергоперехода и достижения углеродной нейтральности энергетики.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy https://www.nsenergybusiness.com

* Crown Estate – совокупность земель и имущества в Соединенном Королевстве, принадлежащих британскому монарху. Управляется уполномоченными по делам королевской собственности. Королевской собственностью в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии управляет Crown Estate Commissioners. В Шотландии королевской собственностью управляет Crown Estate Scotland, поскольку шотландские королевские земли и имущество были переданы в ведение правительства Шотландии в 2017 г.