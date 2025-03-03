В марте в Саратове приступят к реконструкции путепровода в составе развязки «Стрелка»

В Саратове в марте планируют приступить к реконструкции путепровода через железнодорожные пути, входящего в состав транспортной развязки «Стрелка». Сдать готовый объект в эксплуатацию намерены до конца 2025 года. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

В ходе рабочей поездки Вячеслав Володин провел совещание по теме дальнейшей реализации проекта скоростного трамвая в Саратове. Один из этапов данного проекта - реконструкция путепровода.

«Одним из самых технологически сложных этапов проекта реконструкции маршрута № 3 является строительство смешанного путепровода через железнодорожные пути, входящего в состав ключевой транспортной развязки «Стрелка». Старт намечен на март текущего года. Перед подрядчиком поставлена задача - полностью завершить реконструкцию объекта до конца текущего года», - сказал на совещании губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее сообщалось, что развязка «Стрелка» соединит центральную часть города с Ленинским районом. Проект на ее возведение разрабатывался с октября 2020 года. Планом предусмотрено возведение трех путепроводов в разных уровнях, устройство автобусных остановок, подземных пешеходных переходов с лифтами и надземных переходов.