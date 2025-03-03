Одобрен проект расширения участка трассы Р-254 Иртыш в Курганской области

В Курганской области планируют расширить до четырех полос движения еще один участок федеральной трассы Р-254 «Иртыш» - капитальный ремонт выполнят на автодороге со 122-го по 127-й км в Шумихинском округе. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В настоящий момент государственная экспертиза выдала положительное заключение на проект капремонта, который предусматривает перевод участка в четырехполосное исполнение. Также в ходе работ планируют установить автоматизированный пункт весогабаритного контроля, смонтировать 3,7 км современного освещения, переустроить комплекс «Платон» и обновить мост через реку Каменка.

«Точные сроки начала капитального ремонта в рамках данного проекта будут известны после окончания всех необходимых согласовательных процедур», - уточнили в пресс-службе Управления.

Напомним, ранее госэкспертиза одобрила проектные документации на капитальный ремонт отрезка дороги Р-254 «Иртыш» с 95-го по 104-й км в Щучанском округе Курганской области, а также на капремонт моста через реку Тукманка.