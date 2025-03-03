«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Волховского района Ленинградской области
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» завершили работы по модернизации линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Новоладожская-1». В результате выполненных работ повышена надежность электроснабжения более 1000 жителей деревни Иссад в Волховском районе Ленинградской области, а также социально значимых объектов: школы и котельной.
Энергетики заменили две железобетонные опоры на новые. Проведение работ осложняла труднодоступная заболоченная местность. Чтобы добраться к месту монтажа и произвести замену, специалисты «наморозили» дорогу, проложили настил, а также использовали спецтехнику: трелевочный трактор на гусеницах и автокран повышенной проходимости.
«Участок очень сложный: поперек ЛЭП идет проток из одного болота в другое. Здесь можно проводить работы только в зимнее время. Сначала мы расчистили предполагаемое дорожное полотно от снега, затем его промял трелевочный трактор, после этого дорогу армировали с помощью настила из досок», – рассказал первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» Сергей Туху.