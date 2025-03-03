В марте на Назаровской ГРЭС начнется ремонт энергоблока №5

В числе запланированных мероприятий по ремонту энергоблока № 5 на Назаровской ГРЭС — модернизация ключевых элементов оборудования, таких как электрофильтр и поверхности нагрева котла. Это позволит не только повысить надежность и эффективность работы энергоблока, но и сократить негативное воздействие на окружающую среду. Дополнительно к котлам будет проведен ремонт генератора, турбины и электротехнического оборудования.

Работы будут проводить специалисты подрядной организации АО «СибЭР». Главный инженер АО «Назаровская ГРЭС» Владимир Полухин пояснил:

«На проведение ремонта блока № 5 будет направлено более 50 млн рублей. Еще 30 млн рублей запланировано на повышение эффективности котлоагрегата. Все работы планируем завершить до конца апреля».

Отметим, в прошлом году на станции введен в эксплуатацию новый современный турбогенератор, отремонтировано оборудование на энергоблоках №1 и №7, заменено более 120 тонн поверхностей нагрева. Все работы направлены на надежность энергоснабжения потребителей и улучшение экологических характеристик работы ГРЭС за счет повышения эффективности работы оборудования.