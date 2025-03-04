Энергетики провели 570 тыс. работ по техническому обслуживанию электрических сетей Подмосковья в 2024 году

В 2024 году специалисты «Мособлэнерго» провели 570 тыс. работ по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области.

В ежемесячные и годовые планы технологического обслуживания входят диагностика оборудования, очистка трансформаторов и их составных частей от пыли, грязи и масляных следов, смазка шарниров, доливание масла, регулировка приводных механизмов, проверка запорных устройств на распределительных ячейках и дверях подстанций, тепловизионный контроль и регулировка болтовых соединений динамометрическим ключом, проверка предохранителей, выключателей, разъединителей, ограничительных барьеров и освещения, контроль наличия средств индивидуальной защиты и заземления. В рамках техобслуживания энергетики также осуществляют регулярный обход кабельных и воздушных линий электропередачи по всей их протяженности и обеспечивают условия для их бесперебойной эксплуатации.

Планы работ по техническому обслуживанию электросетевых объектов в 2025 году реализуются энергетиками с начала года. К примеру, в начале января сотрудниками Раменского филиала были произведены работы по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции ТП-328, осуществляющей электроснабжение спортивного комплекса «Борисоглебский», в котором проходят различные массовые мероприятия: соревнования, выступления, командно-штабные учения, совещания. В середине января раменские энергетики также провели работы по техническому обслуживанию и ремонту коммутационных аппаратов на подстанции ТП-3, осуществляющей электроснабжение Раменской центральной районной больницы. Работы по техническому обслуживанию ТП-94 в д. Клишева Раменского г.о. позволили повысить качество и надежность электроснабжения более 500 частных домовладений.

В конце февраля сотрудниками Дзержинского сетевого района Домодедовского филиала был произведен планово-предупредительный ремонт трансформаторной подстанции № 1Д, расположенной на ул. Томилинской в г. Дзержинский. Данная подстанция обеспечивает электроэнергией семь многоквартирных домов с общей численностью жителей 2124 человека.

Работы по техобслуживанию энергообъектов проводятся специалистами «Мособлэнерго» в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. Мероприятия призваны обеспечить надежную работу электросетевого комплекса для стабильного и безопасного электроснабжения жилых и социальных объектов Подмосковья.

На обслуживании компании находится 14 078 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 3-20 кВ суммарной мощностью 10 345 МВА и шесть подстанций 35-110 кВ суммарной мощностью 117 МВА и более 52 тыс. километров линий электропередачи. «Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет технологическое обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области с целью обеспечения качественного электроснабжения потребителей Подмосковья. Регулярное техобслуживание объектов сетевой инфраструктуры создает условия для бесперебойной подачи электроэнергии абонентам, снижает риск возникновения внештатных ситуаций, предотвращает порчу оборудования и финансовые потери.