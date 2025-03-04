Кабельному бизнесу важно занять проактивную и опережающую позицию в области сертификации. Стандарты должны работать и использоваться. Доклад 86 Общего собрания АЭК и ВНИИКП

На 86 Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" Татьяна Мартыненко, заведующая отделением ВНИИКП рассказала о результатах работы в области стандартизации за предыдущий год, а также освещает проблемы и изменения в стандартизации, которые отразятся на кабельном бизнесе в ближайшем будущем. Основные моменты своего доклада Татьяна Сергеевна обсуждает в контексте новой стратегии развития национальной специализированной стандартизации, принятой до 2030 года.

Высокий уровень специализации и внедрения новых стандартов остаётся одной из ключевых задач. В 2025 году планируется разработка и актуализация более 375 новых ГОСТов, что является значительным шагом для модернизации систем нормативного регулирования в отрасли. Главным движущим фактором является активное участие предприятий в этой работе. Важно, чтобы заводы реагировали на изменения и участвовали в процессе актуализации своей технической документации. Планируется переезд на новую систему нормативных правовых актов, при этом количество обязательных требований будет сокращено на 33%. Это обостряет необходимость подготовки к изменениям технической документации в соответствии с новыми реалиями.

Одним из наиболее важных аспектов изменений является количество технических условий, которые указывают на обязательное применение ГОСТов. С 1 сентября 2025 года будет важно, чтобы заводы были готовы к этой трансформации и переработали свои технические условия в соответствии с новыми стандартами. Без поддержки и вовлечения самих производителей в этот процесс, обеспечить высокое качество кабельной продукции и ее соответствие современным требованиям будет крайне сложно.

Важной темой является и недопустимость закрепления объектов стандартизации за непрофильными организациями. Татьяна Мартыненко выразила обеспокоенность тем, что многие технические комитеты игнорируют потребности реального сектора, что может негативно отразиться на качестве выпускаемой продукции. Не остаются без внимания и вопросы, связанные с охраной интеллектуальной собственности.

Вопросы стандартизации, пересмотра существующих нормативов и активное участие кабельных заводов в этих процессах – вот ключевые моменты, которые требуют особого внимания. Важно учитывать эти аспекты для обеспечения успешного развития кабельной промышленности в России в условиях постоянных изменений и новых вызовов. Несмотря на возникающие сложности кабельному бизнесу необходим проактивный и опережающий подход к развитию стандартизации в кабельной продукции. Отраслевым игрокам важно не оставаться в стороне и активно участвовать в процессе изменений, что позволит не только соответствовать новым требованиям, но и повысить конкурентоспособность на рынке.

Для того, чтобы сделать стандартизацию лучше достаточно начать с малого — не игнорировать письма и запросы ВНИИКП, участвовать в публичных обсуждениях стандартов, предлагать свои разработки и предложения. ВНИИКП и Ассоциация "Электрокабель" продолжат активно работать в направлении улучшения стандартизации.