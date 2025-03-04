Минстрой России установил правила проектирования центров обработки данных

Новый свод правил по проектированию зданий и сооружений центров обработки данных СП 541.1325800.2024 («Здания и сооружения центров обработки данных. Правила проектирования») утверждён Минстроем России и вступил в действие. Документ ориентирован на развитие строительства современных и эффективно эксплуатируемых зданий центров обработки данных для повышения уровня цифрового обслуживания населения и безопасности обрабатываемых данных.

«Центры обработки данных обеспечивают безопасное и надежное хранение огромных объемов информации, используемой предприятиями, государственными структурами и частными пользователями. Систематизация подходов в проектировании таких объектов направлена на обеспечение технологического суверенитета России и является важным этапом цифровой трансформации, предусмотренной Стратегией развития строительной отрасли. Документ разработан впервые и включает в себя передовые инженерные решения и технологии, а также опыт строительства и эксплуатации построенных центров обработки данных во всех регионах нашей страны», – подчеркнул заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

СП 541 устанавливает классификацию центров обработки данных по мощности и расположению, определение обязательных технологических зон и требования к их взаимному расположению, а также требования к объемно-планировочным решениям дополнительных зон и помещений.

«Проектирование центров обработки данных – это сложный процесс, где ключевыми приоритетами являются надежность, энергоэффективность, безопасность и масштабируемость. Грамотный подход к этим аспектам позволяет создать объект, способный работать бесперебойно даже при максимальных нагрузках. В документе разработаны требования по оценке энергоэффективности таких объектов, что позволит повысить эффективность использования энергоресурсов за счет снижения уровня потерь тепла в зданиях и сооружениях и оптимизации технических решений при разработке проектов систем внутреннего инженерно-технического обеспечения», – уточнил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

Центры обработки данных являются специализированными объектами, предназначенными для хранения, обработки и передачи данных. Они обеспечивают работу цифровых сервисов, облачных платформ, корпоративных ИТ-систем и различных онлайн-услуг.