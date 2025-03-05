На энергоблоке №3 Белоярской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт

Энергоблок № 3 с реактором на быстрых нейтронах БН-600 Белоярской АЭС включён в сеть после завершения очередного планово-предупредительного ремонта (ППР) и выведен на номинальный уровень мощности.



Регулярное проведение ремонтов на атомных станциях направлено на поддержание надёжной работы энергоблоков и эксплуатационных характеристик оборудования.



В ходе ремонтных работ специалисты осуществили загрузку в реактор 136 тепловыделяющих сборок (ТВС) с ядерным топливом, а также техобслуживание оборудования системы управления и защиты БН-600 на центральной поворотной колонне и в реакторном зале.



Также сотрудники Белоярской АЭС и «Уралатомэнергоремонта» в турбинном зале очистили конденсаторы турбин и газоохладители генераторов, откалибровали автоматическую систему контроля вибрации турбогенератора №6.



В числе других работ по ремонту и техобслуживанию - эксплуатационный контроль металла, мероприятия на парогенераторном, насосном, электротехническом и других видах оборудования и систем.

«На завершающем этапе подготовки к продлению срока эксплуатации энергоблока №3 мы уверены в его дальнейшей надежной и безопасной работе. При этом работы, которые позволяют повысить безопасность, надежность и эффективность БН-600 продолжаются», - отметил первый заместитель главного инженера Белоярской АЭС Илья Филин.

В рамках многолетнего цикла работ по продлению срока эксплуатации энергоблока Белоярская АЭС провела обследование состояния корпуса реактора БН-600, опорного пояса, выполнила ряд важных модернизаций для безопасности. Результаты анализа подтверждают, что ресурс энергоблока является достаточным для дополнительного срока эксплуатации. Решение о продлении срока эксплуатации Ростехнадзор объявит в конце марта.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.



Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова (г. Заречный Свердловской области) вырабатывает около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Белоярская АЭС участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли по освоению замкнутого ядерно-топливного цикла, который на сотни лет обеспечит топливом атомную энергетику, позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы.



Россия является одним из лидеров в создании и промышленном внедрении ядерных технологий четвертого поколения. Сегодня Госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов.