В 2025 году «Россети Тюмень» направят на плановый ремонт электросетей 5,4 млрд рублей

05 мар. 2025, 15:30
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Источник:
Россети Тюмень
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«Россети Тюмень» приступили к реализации программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР). На подготовку электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к отопительному сезону 2025-2026 годов компания направит порядка 5,4 млрд рублей.

В 2025 году программа ТОиР системообразующего электросетевого предприятия охватит 894 подстанции различного класса напряжения и более 1,6 тысячи километров линий электропередачи. На 659 питающих центрах 35-220 кВ специалисты выполнят ремонт 60 силовых трансформаторов и 409 единиц коммутационного оборудования, а также замену 1 645 опорно-стержневых изоляторов. В распределительных сетях 0,4-10 кВ будет проведено техническое обслуживание 235 трансформаторных подстанций и 143 трансформаторов.

В рамках работ на линейных объектах различного класса напряжения энергетики заменят и усилят более 7 тысяч опор, а также смонтируют 36 км грозозащитного троса и свыше 19 тысяч изоляторов. Чтобы свести к минимуму риски технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода, расчистят порядка 3,6 тысячи гектаров трасс ЛЭП.

Все работы в рамках ремонтной кампании будут завершены до 1 октября текущего года. Своевременное проведение профилактических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения Тюменского макрорегиона с населением порядка 3,9 млн человек.

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