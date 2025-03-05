«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией более 900 новых потребителей на востоке Краснодарского края

В 2024 году специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» обеспечили технологическое присоединение к сетям энергокомпании свыше 900 потребителей Лабинского, Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края. Среди них – бытовые абоненты, учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта в районных центрах и сельских населенных пунктах, а также объекты новой жилой застройки, предприятия малого и среднего бизнеса.

Для подключения потребителей энергетики выполнили строительство и реконструкцию 28 комплектных трансформаторных подстанций и 35 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ с использованием новых технологий и современного оборудования.

В частности, электроэнергией обеспечены 16 социально значимых объектов в трех районах края. Среди них строящаяся поликлиника в поселке городского типа Мостовском на 250 посещений в смену, два фельдшерско-акушерских пункта для жителей хуторе Свободный мир и поселке Перевалка Мостовского района. Объем выданной мощности составил свыше 1,3 МВт.

К сетям энергокомпании также присоединены спортивные комплексы, учреждения культуры и образования в населенных пунктах Лабинского и Мостовского районов. Большой объем работ энергетики выполнили по монтажу уличного освещения в населенных пунктах Ярославского, Беноковского, Шедокского, Владимирского, Петропавловского сельских поселений.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.