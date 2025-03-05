«Россети Северный Кавказ» в качестве СТСО решили многолетнюю проблему с электроснабжением жителей СНТ «Хурзарин»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» отремонтировали воздушную линию электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Хурзарин», откликнувшись на просьбу садоводов.

Объекты электросетевого хозяйства, расположенные на территории «Хурзарин», строились за счет целевых взносов членов СНТ и являются собственностью товарищества. Как сообщили жители садоводства, реконструкция сетей либо ремонтные работы давно здесь не проводились. Следствием многолетнего ненадлежащего содержания энергообъектов стали низкое напряжение в сети и постоянные перебои электроснабжения. В период установившихся в регионе холодов проблема усугубилась: напряжение опускалось ниже 170 вольт, не работала бытовая техника.

К решению задачи по просьбе инициативной группы СНТ оперативно подключились специалисты филиала «Севкавказэнерго». В качестве системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), не дожидаясь решения Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Северная Осетия-Алания, Архонские районные электрические сети провели необходимые технические работы.

В течение одного дня, несмотря на морозы ниже 10 градусов, энергетики заменили 620 метров ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП) большего сечения. СИП отличается высокой прочностью, устойчив к резкой смене климатических условий, обеспечивает бесперебойную работу ЛЭП при падении веток, а также исключает поражение электрическим током при случайном касании.

Выполненные мероприятия позволили повысить качество и надежность электроснабжения почти 80 семей, проживающих в СНТ «Хурзарин».

Садоводы поблагодарили энергетиков за бескорыстную помощь. «Мы долгое время в различных инстанциях пытались найти решение своей проблемы. Приятно, что сегодня мы, наконец, услышаны. Спасибо энергетикам за неравнодушие», – отметили жители СНТ.