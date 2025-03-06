Подписано концессионное соглашение по реконструкции аэродрома Горно-Алтайска

В Минтрансе России состоялась торжественная церемония подписания первого концессионного соглашения в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» о финансировании, создании, реконструкции и использовании объектов аэродрома аэропорта Горно-Алтайска.

В присутствии заместителя Председателя Правительства Виталия Савельева, Министра транспорта Романа Старовойта, главы Республики Алтай Андрея Турчака, Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа подписи на документе поставили руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и генеральный директор АО «Аэропорт Горно-Алтайск» Владимир Куликов. Реализация мероприятий по реконструкции аэродрома планируется с привлечением концессионером средств инвестора в лице ПАО «Сбербанк».

«Повышение авиационной подвижности населения невозможно без развития аэропортовой инфраструктуры, осуществления своевременных и качественных капитальных ремонтов, реконструкций и нового строительства, – подчеркнул Виталий Савельев. – Объекты транспортной инфраструктуры, играют важнейшую роль в обеспечении связности и единства нашего государства».

Проведение мероприятий по реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта планируется в период 2025-2028 годов. Общий объем финансирования составляет 10,2 млрд рублей, из которых 80 % – средства федерального бюджета в форме капитального гранта и 20 % – средства инвестора.

По слова заместителя Председателя Правительства РФ использование механизма концессии позволяет ускорить сроки реализации проектов за счет того, что в условиях ограниченных возможностей федерального бюджета привлекаются внебюджетные средства инвесторов, что является важным моментом во взаимодействии и сотрудничестве государства и бизнеса.

«У нас имеется большая практика заключения концессионных соглашений по реализации мероприятий строительства дорог, но концессионное соглашение в отношении реконструкции аэродрома Горно-Алтайска является первой федеральной концессией для аэропортов в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» национального проекта «Эффективная транспортная система», – сообщил Роман Старовойт.

Глава Минтранса России также подчеркнул, что создание и реконструкция аэровокзальной инфраструктуры в современном комфортном виде – это ключевая задача для достижения целей, поставленных Президентом России. По словам Романа Старовойта, всего на реализацию мероприятий по реконструкции аэродромной инфраструктуры в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» предполагается израсходовать 577 млрд рублей, из которых почти 128 млрд рублей – частные инвестиции.

Помимо продления взлетно-посадочной полосы предусмотрено расширение перрона и увеличение количества мест стоянок для воздушных судов с 10 до 21, а также строительство новой магистральной рулежной дорожки и нового здания аварийно-спасательной службы. Все это позволит аэропорту принимать больше гостей, в том числе из других стран.

«Мы наблюдаем огромный поток желающих посетить Алтай – жемчужину нашей страны. Сейчас очень важная стадия – это развитие инфраструктуры. Помимо реконструкции взлетно-посадочной полосы мы построим современный аэровокзал, строительство всего комплекса по соглашению завершим к 2028 году. Гости республики смогут получить самый современный и комфортный опыт обслуживания и в наземной инфраструктуре. Принято решение о строительстве четырёхполосной высокоскоростной магистрали, по которой от аэропорта до всесезонного курорта «Манжерок» можно будет доехать за 15 минут», – прокомментировал Герман Греф.

«В итоге мы получим практически новый, современный аэропорт. Его площадь увеличится в 15 раз. Кратно возрастет количество рейсов, расширится география полетов. А пропускная способность позволит обслуживать не менее 1,5 млн пассажиров в год. После получения статуса международного появятся маршруты в другие страны. И что очень важно при расширении аэропорта – для наших жителей будет созданы новые рабочие места.», – сообщил Андрей Турчак.

Дмитрий Ядров отметил, что Росавиацией совместно с Минтрансом, Минфином, Минэкономразвития, ФАС России, Правительством Республики Алтай и Сбербанком под руководством Виталия Геннадьевича Савельева и Правительства Российской Федерации проведена большая работа по подготовке параметров концессионного соглашения.

«В рамках проекта мы планируем реализацию 7 этапов. Это взлетно-посадочная полоса, магистральная рулежная дорожка, перрон, очистные сооружения и аварийно-спасательная станция. Все это позволит обеспечить спрос на воздушные перевозки в Республике», – сообщил глава Росавиации.

В рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции и строительству 75 аэродромов, 28 из которых будут реализованы на принципах государственно-частного партнерства. Уже в этом году планируется заключение аналогичных соглашений в отношении аэропортов Кемерово, Ставрополя и Читы.