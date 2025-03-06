В 2025 году ПАО «Россети Волга» планирует инвестировать в электросетевые комплексы 7 регионов ПФО более 17,9 млрд рублей

Планы компании сегодня обсуждались на расширенном совещании под руководством генерального директора Александра Гаврилова.



Такой объем финансирования инвестиционной деятельности компании стал результатом целенаправленной работы по заключению регуляторных соглашений с органами власти регионов, а также оптимизацией и повышением эффективности основных видов деятельности, в том числе технологического присоединения.



Среди ключевых проектов текущего года - завершение строительства подстанции 110/10 кВ «Технопарк» в Республике Чувашия, необходимой для электроснабжения объектов особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Новочебоксарске. Для технологического присоединения предприятий особой экономической зоны также продолжатся работы по строительству подстанции 110/10 кВ «Победа» в Оренбуржье. В Саратове для будущего микрорайона на территории старого аэропорта необходима электросетевая инфраструктура – «Россети Волга» осуществляет ее создание и строительство подстанции 110/10 кВ «Высота». В Ульяновской области реконструируется кабельная линия 35 кВ Льнокомбинат – Береговая I и подстанция 110 кВ Ишеевка, в Саратовской – воздушная линия 110 кВ Центральная-Подлесное, в Чувашии – подстанция 35/10 кВ «Хыркасы». Реализация инвестиционной программы направлена на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, а также создание резерва мощности для подключения новых абонентов.



Также в рамках инвестиционной программы завершится модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры компании - все филиалы будут обеспечены современными комплексами коммуникации и управления.