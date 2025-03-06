В Республике Саха Якутия построят школу на 350 мест

3 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Ростендер
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В Республике Саха Якутия, в п. Чульман Нерюнгринского района выполнят строительство средней общеобразовательной школы, сообщает RosTender.info.

Для выбора исполнителя разместили открытый тендер. Поучаствовать можно до 21 марта.

Планируется строительство трехэтажного здания школы на 350 мест. В здании будут размещаться учебные кабинеты, учительская начальных классов, комната мастеров, кабинет врача, процедурный кабинет, библиотека, кабинет соц. педагога, кабинет педагога - психолога, спортивный зал, тренерская, зрительный зал, кабинет муз. руководителя и другие помещения. На территории вокруг здания выполнят устройство покрытий проездов и площадок, устройство покрытий тротуара и озеленение, посев многолетних трав и посадка деревьев. На строительство потратят 604 млн рублей. Работы завершат до 26 декабря 2025 года.

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