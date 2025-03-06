РЭА Минэнерго России и Росстат расширят сотрудничество в сфере формирования статистики

Технические преимущества государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) и предложения по ее интеграции с цифровой аналитической платформой Росстата (ГИС ЦАП) обсудили в Российском энергетическом агентстве Минэнерго России. Совещание состоялось при участии заместителя руководителя Росстата Дмитрия Кенчадзе, директора департамента цифровой трансформации Минэнерго России Феликса Мицкевича, генерального директора РЭА Минэнерго России Алексея Кулапина.

В своем приветственном слове глава Агентства отметил положительные тенденции в межведомственном взаимодействии: «Сегодня РЭА Минэнерго России является центром отраслевой статистики. Сотрудничество с Росстатом за последние годы заметно активизировалось, стало более предметным и эффективным. Отрадно, что в ходе совместной работы у нас сблизились методологические подходы к сбору показателей отраслевой и государственной отчетности».

На встрече были продемонстрированы техническая архитектура и функциональные возможности ГИС ТЭК, оператором которой является РЭА Минэнерго России. Система позволяет получать, обрабатывать и анализировать информацию по всем отраслям ТЭК, обеспечивая информационно-аналитическую поддержку принятия государственных решений.

Сейчас ГИС ТЭК насчитывает более 10 тыс. пользователей по всей России, включает свыше 300 форм предоставления информации и более 450 аналитических материалов. Система является единым информационным пространством, где собираются и хранятся данные по объектам ТЭК, показателям их работы, моделям взаимодействия и прогнозам развития. В состав ГИС ТЭК входит аналитическая подсистема, позволяющая проводить систематизацию информации с различной степенью агрегации и детализации, а также формировать отчетные материалы.

По итогам демонстрации была положительно оценена готовность РЭА Минэнерго России выступить в качестве пилотной площадки для отработки методологических, технологических и организационных аспектов взаимодействия в формате «Росстат – отраслевой ФОИВ».

В ходе дискуссии представители Росстата затронули такие темы, как возможности снижения отчетной нагрузки для компаний и исключения дублирования собираемых показателей, совершенствование ГИС ЦАП, а также планируемое создание на базе подведомственного Росстату учреждения – ГМЦ Росстата единого центра методологического обеспечения. Он станет передовым научным центром по разработке опережающей методологии и проведению поисковых исследований и экспериментальных расчетов с использованием новых технологий и источников данных.

Кроме того, участники совещания выдвинули предложения по интеграции систем ГИС ТЭК и ГИС ЦАП, включающие сбор данных с юридических лиц посредством ГИС ЦАП, создание единой базы нормативно-справочной информации (НСИ) и единого реестра показателей, переход ГИС ТЭК на работу по типовой модели производства статистической информации и другие мероприятия.

В целях модернизации систем и их возможной интеграции присутствующие приняли решение о продолжении активного сотрудничества по методологическим, технологическим и организационным вопросам.