«Россети Северный Кавказ» направили 1,3 млрд рублей на реализацию инвестиционной программы на Ставрополье

час назад
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Источник:
Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» реализовали инвестиционную программу 2024 года в объеме 1,3 млрд рублей.

Энергетики реконструировали и построили почти 100 километров линий электропередачи и ввели в эксплуатацию 62,3 мегавольт-ампера (МВА) трансформаторной мощности, что превысило плановые показатели на 18 и 17 % соответственно.

Значительная часть инвестированных средств – 920 млн рублей – направлена на выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей.

В числе крупных реализованных проектов – реконструкция подстанции «Минводы-2» в Минераловодском округе. Специалисты увеличили мощность питающего центра с 65 до 80 МВА и установили на энергообъекте высокотехнологичное оборудование российского производства. Это обеспечило возможность выдачи необходимой мощности для развития действующих крупных производств и повысило надежность электроснабжения порядка 45 тысяч жителей курортного города Минеральные Воды, поселка Ленинский и хутора Возрождение.

«Сегодня в Ставропольском крае стремительными темпами растут объемы ввода жилья, развиваются ведущие отрасли и сферы: агропромышленный комплекс, туризм, возобновляемая энергетика. Это требует постоянного развития и совершенствования электросетевого комплекса, надежная работа которого напрямую зависит от успешной реализации инвестиционных программ», – отметил директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

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