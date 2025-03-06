«Россети Северный Кавказ» направили 1,3 млрд рублей на реализацию инвестиционной программы на Ставрополье

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» реализовали инвестиционную программу 2024 года в объеме 1,3 млрд рублей.

Энергетики реконструировали и построили почти 100 километров линий электропередачи и ввели в эксплуатацию 62,3 мегавольт-ампера (МВА) трансформаторной мощности, что превысило плановые показатели на 18 и 17 % соответственно.



Значительная часть инвестированных средств – 920 млн рублей – направлена на выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей.



В числе крупных реализованных проектов – реконструкция подстанции «Минводы-2» в Минераловодском округе. Специалисты увеличили мощность питающего центра с 65 до 80 МВА и установили на энергообъекте высокотехнологичное оборудование российского производства. Это обеспечило возможность выдачи необходимой мощности для развития действующих крупных производств и повысило надежность электроснабжения порядка 45 тысяч жителей курортного города Минеральные Воды, поселка Ленинский и хутора Возрождение.