Макаронную фабрику у метро «Московские ворота» перестроят в ЖК за 7 млрд

ГК "Вертикаль" вложит 7 млрд рублей в строительство жилого дома бизнес-класса рядом со станцией метро "Московские ворота", сообщили "ДП" в компании. Жилой комплекс "Знатный" возведут на месте бывшей Петербургской макаронной фабрики акционерного общества "М. Иванов и Н. Гольдберг".

Об инвестициях в проект рассказал коммерческий директор ГК "Вертикаль" Роман Корнышев, анонсируя старт продаж. По его словам, в планах на 2025 год реализовать около 100 квартир. Проектное кредитование предоставил банк "Дом.РФ", как пояснил Корнышев, ставка на старте составит 26,5% (ключ + 5,5%). Всего здесь будет построено 22,9 тыс. м2 жилья на 505 квартир. Дополнительно в рамках проекта девелопер построит встроенный на первых двух этажах детский сад на 80 мест и софинансирует строительство дополнительного корпуса школы №703.

Ввод в эксплуатацию ЖК "Знатный" планируется в III квартале 2027 года. Автор архитектурной концепции проекта — студия INTERCOLUMNIUM Евгения Подгорного. В рамках проекта предусмотрена реконструкция исторического здания 1957 года и приспособление его под современное использование. На месте фабрики появится жилое здание переменной этажности (10–12 этажей) на 505 квартир, встроенный детский сад, подземный паркинг и объекты коммерческого назначения. Ранее опрошенные "ДП" участники рынка оценивали проект в 4,5 млрд рублей.

Госстройнадзор накануне, 5 марта, выдал разрешение на ввод в эксплуатацию делового центра "Адаманта" на Черниговской улице, рядом со станцией метро "Московские ворота". Это — реконструированное сталинское здание, одной из особенностей которого может стать вид на монастырь. Возведение бизнес-центра завершили в 2021 году, но ввод в эксплуатацию был отложен. По экспертным оценкам, задержка могла быть связана с тем, что объект пытались сдать в аренду слишком большими лотами.