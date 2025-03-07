Югорские энергетики повысили надежность электроснабжения Ем-Ёговского месторождения

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт подстанции 110 кВ «Ем – Ёговская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На повышение надежности электроснабжения одноименного месторождения углеводородов энергокомпания направила свыше 1,2 млн рублей.

В рамках капитального ремонта энергетики установили на питающем центре новый трансформатор собственных нужд, а также выполнили замену опорных изоляторов. Современное оборудование позволит обеспечить бесперебойное функционирование оперативной связи, телемеханики и устройств РЗА. К работам привлекались 8 человек производственного персонала, а также 5 единиц спецтехники, в том числе кран-манипулятор. Плановые мероприятия завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Технические мероприятия на высоковольтной подстанции «Ем – Ёговская» проведены в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные работы позволят продлить эксплуатационный ресурс энергообъекта и обеспечить надежное электроснабжение нефтедобывающей инфраструктуры в период максимальных нагрузок на энергосистему.