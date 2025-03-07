В опорном университете Самарской области прошел день открытых дверей для энергетиков «Россети Волга»

В Самарском государственном техническом университете прошла встреча представителей филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» со студентами-выпускниками по специальности «Электроэнергетика и электротехника».

Будущим энергетикам рассказали, как устроен электросетевой комплекс региона и какие задачи стоят перед энергетиками в рамках технического обслуживания, ремонтов и реконструкций энергообъектов, а также работы компании в статусе системообразующей территориальной сетевой организации.

О возможностях работы в компании рассказали руководители Самарского производственного отделения – директор Петр Зинченко и заместитель директора – главный инженер Михаил Романов. Они отметили, что для молодых специалистов действует программа поддержки, включающая в себя единовременные выплаты при первичном трудоустройстве. Кроме того, для всех работников самарского филиала «Россети Волга» действует коллективный договор, полис ДМС, соцпакет и ежегодная индексация заработной платы. Возможно и совмещение работы с учебой в вузе.

«Многие из вас приходили к нам на производственную практику, работали в студотрядах. Кто-то из вас к концу обучения четко определился, что именно ему нравится в энергетике больше всего. Для вас работает программа наставничества, в рамках которой опытные работники передают накопленные знания и навыки «подшефным» молодым специалистам. Мы готовы каждому подобрать именно то направление деятельности, которое близко и интересно», - заключил Петр Зинченко.

Самарский государственный технический университет – главный опорный вуз региона и самарский филиал «Россети Волга» связывают давние партнерские взаимоотношения. Студенты СамГТУ ежегодно проходят учебно-ознакомительную, производственную и преддипломную практику на объектах «Самарских распределительных сетей», участвуют в работе студенческих строительных отрядов, а для студентов начальных курсов организуются Дни открытых дверей компании.