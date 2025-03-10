Энергоблок №2 Смоленской АЭС выведен в плановый текущий ремонт с модернизацией оборудования

Благодаря плановым ремонтам поддерживается стабильное рабочее состояние оборудования и обеспечивается надежное снабжение потребителей энергоресурсами.

8 марта 2025 года в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утверждённым Концерном «Росэнергоатом», энергоблок №2 Смоленской АЭС отключен от сети для проведения текущего ремонта с внутриреакторным контролем.

Целевой уровень продолжительности ремонта - 40 суток. С помощью инструментов производственной системы Росатома планируется оптимизировать срок ремонта с безусловным соблюдением требований безопасности.

«Ключевая задача коллектива Смоленской АЭС и подрядных организаций - выполнение ремонта энергоблока №2 с высокой эффективностью, максимальным качеством и в срок. От этого напрямую зависит дальнейшая безопасная и эффективная работа оборудования, а значит выполнение атомной станцией государственного задания по выработке электроэнергии и надежность энергоснабжения потребителей», - отметил главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко.

В ходе ремонта будет выполнено регламентное обслуживание и диагностика основного и вспомогательного оборудования реакторного, турбинного, электрического и других цехов.

В частности, предстоит выполнить ремонт восьми единиц арматуры Ду800, капитальный ремонт 4-х цилиндров и роторов низкого давления ТГ-3, цилиндра и ротора высокого давления ТГ-4, а также провести работы по оценке технического состояния и остаточного ресурса по программе управления ресурсными характеристиками: измерить геометрию 290 технологических каналов, 20 КСУЗ. В электроцехе запланирован капитальный ремонт генератора №3.

По программе модернизации в реакторном цехе будут заменены электроприводы на системе питательной воды. По итогам внутриреакторного контроля будут выполнены работы по восстановлению зазора между графитовыми колоннами и кожухом реактора. В турбинном цехе будет выполнена замена электроприводов на системе управления арматурой на напоре питательных электронасосов, а также модернизирована схема управления арматурой с введением автоматики.

Для выполнения данного объёма работ в запланированные сроки потребуется привлечение более 500 работников Смоленской АЭС, более 750 работников Смоленского филиала «Атомэнергоремонта», также 120 сотрудников из других филиалов.

Стоит отметить, что в Ростехнадзор направлен пакет документов, обосновывающих возможность продления срока службы второго энергоблока Смоленской АЭС еще как минимум на 5 лет. С учетом новой государственной повестки - на увеличение доли атомной энергетики в общем энергобалансе страны - после получения соответствующей лицензии он продолжит генерировать электроэнергию до 2035 года.

Энергоблок №2 был подключен к единой энергосистеме страны 31 мая 1985 года. Почти за сорок лет эксплуатации он выработал порядка 268,9 млрд кВтч, предотвратив тем самым попадание в атмосферу порядка 130 млн тонн СО2 и являясь все эти годы поставщиком тепла и горячей воды для жителей Десногорска

Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика - основа поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона - АО «Концерн Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru) - эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.)