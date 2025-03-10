ФНС подала иск к ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» более чем на 2 млрд рублей

На портале "Электронное правосудие" появилась информация об иске Межрайонной инспекции Федеральной Налоговой Службы №3 по Московской области к ООО "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" на сумму более 2 млрд рублей. В качестве третьего лица привлечено ООО "ЭЛЕКТРОН".

Суть иска сводится к признанию зависимыми лицами ООО «Электрон» и ООО «Электрорешения» и взысканию суммы налоговой задолженности в размере 2 046 275 276.56 рублей (их них: налог - 1 541 535 634 руб., пени - 504 739 642,56 руб. по НДС и налогу на прибыль организаций).

ФНС выступили с ходатайством об обеспечительных мерах, которое было удовлетворено частично. По определению суда на денежные средства ООО «Электрорешения» (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) в пределах предъявленных исковых требований - 2 046 275 276,56 рублей наложен арест, за исключением денежных средств, составляющих размер расходов, необходимых для выплаты заработной платы работникам ООО «Электрорешения» и уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

В удовлетворении остальной части заявления Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области о принятии обеспечительных мер было отказано. Определение о введении обеспечительных мер вступает в силу немедленно. На его основании выдают исполнительный лист, который истец предъявляет для исполнения судебным приставам.

Следующее заседание Арбитражного суда состоится 17 апреля.

На форуме портала RusCable.Ru размещен официальный комментарий от компании ООО "Электрорешения".