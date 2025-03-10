На предприятии Геопроминвест в ТОР Хабаровск начато производство медного концентрата

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в Солнечный район. Он ознакомился с производственными мощностями горно-обогатительного комбината по производству медного и оловянного концентрата.

Резидент территории опережающего развития "Хабаровск", ООО "Геопроминвест" реализует в Солнечном районе инвестиционный проект по строительству горно-обогатительной фабрики по переработке запасов техногенного месторождения бывшего Солнечного ГОКа.

Солнечный горно-обогатительный комбинат прекратил существование в начале 2000-х годов. Технологии советских времён не позволяли максимально эффективно использовать полезные ископаемые, и за годы работы в хвостохранилищах предприятия накопилось 24 млн тонн отходов металлургического производства, в которых содержатся олово и медь. При применении определенных технологий их можно извлечь, переработать, а полученный концентрат снова направить в производство. Решить данную задачу взяло на себя ООО "Геопроминвест", разработав собственную технологию извлечения методом флотации. В настоящее время строительство фабрики завершено, заканчивается строительство объектов инфраструктуры, начато производство медного концентрата. Создано более 300 новых рабочих мест. На предприятии уже вышли на проектную мощность: объем переработки составляет 2 млн тонн, производство медного концентрата – 49 000 тонн.

В научной лаборатории губернатору показали, как ведется процесс обогащения, продемонстрировали оборудование и образцы продукции. Также Дмитрий Демешин посмотрел склад готовой продукции и хвостохранилища.