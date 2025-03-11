Более миллиарда рублей направят энергетики на подготовку энергокомплекса ЯНАО к отопительному сезону

«Россети Тюмень» направят 1,1 млрд рублей на реализацию программы технического обслуживания и ремонта в Ямало-Ненецком автономном округе. Энергетики повысят надежность функционирования 117 подстанций и 4,5 тысяч км линий электропередачи различного класса напряжения.

На питающих центрах специалисты выполнят техническое обслуживание и ремонт 277 силовых трансформаторов и 156 выключателей, а также обновят 107 опорно-стержневых изоляторов. В рамках плановых мероприятий на линейных объектах заменят 9 опор, 6,4 км грозотроса, 2 км провода и более 3 тысяч дефектных изоляторов. Фундаменты 627 опорных конструкций будут усилены.

Одним из ключевых направлений экологической политики компании является сохранение биологического разнообразия в регионах присутствия. С этой целью «Россети Тюмень» установят порядка 480 птицезащитных устройств на высоковольтных линиях электропередачи. Для поддержания нормативной ширины просек будет расчищено порядка 200 гектаров охранных зон ЛЭП от поросли и кустарников.

Компания «Россети Тюмень» уделяет существенное внимание подготовке энергокомплекса арктического региона к зиме. Своевременное проведение профилактических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения более полумиллиона жителей региона и ряда крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений.