Борис Эбзеев совершил рабочую поездку в ДНР
7 часов назад
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Генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев совершил рабочую поездку в новые регионы, в ходе которой провёл ряд встреч и изучил ход восстановления объектов электросетевого комплекса.
В рамках визита руководитель провел рабочее совещание, на котором особое внимание было уделено безопасности персонала в сложных условиях приграничных регионов.
«Наши сотрудники демонстрируют высокий уровень профессионализма. В сложных условиях энергетики работают с максимальной отдачей, обеспечивая жителей электричеством. Мы продолжим развивать здесь сетевую инфраструктуру, внедряя передовые решения и повышая надёжность энергосистемы», — подчеркнул Борис Эбзеев.