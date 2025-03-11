Борис Эбзеев совершил рабочую поездку в ДНР

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев совершил рабочую поездку в новые регионы, в ходе которой провёл ряд встреч и изучил ход восстановления объектов электросетевого комплекса.



В рамках визита руководитель провел рабочее совещание, на котором особое внимание было уделено безопасности персонала в сложных условиях приграничных регионов.

«Наши сотрудники демонстрируют высокий уровень профессионализма. В сложных условиях энергетики работают с максимальной отдачей, обеспечивая жителей электричеством. Мы продолжим развивать здесь сетевую инфраструктуру, внедряя передовые решения и повышая надёжность энергосистемы», — подчеркнул Борис Эбзеев.