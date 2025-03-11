«Россети Северный Кавказ» направят более 5 млн рублей на ремонт энергообъектов в Дигорском районе Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» приступили к реализации ремонтной кампании 2025 года в отдаленном Дигорском районе. На реализацию технических мероприятий энергетики направят более 5 млн рублей.

Технические мероприятия реализуются в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ. Их итогом станет повышение надежности и качества электроснабжения более 8,5 тысячи жителей города Дигора, села Кора – Урсдон, а также станицы Николаевская.

Всего до конца текущего года рабочие бригады отремонтируют 17 трансформаторных подстанций. На линиях электропередачи (ЛЭП) заменят 107 дефектных опор и почти четыре км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволяет повысить качество электроснабжения потребителей, снизить эксплуатационные и ремонтные затраты в филиале.