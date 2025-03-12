На Саратовской ГЭС стартовала ремонтная кампания - 2025

На Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») начались работы в рамках годовой ремонтной кампании. В настоящий момент текущий ремонт ведется на гидроагрегате № 20. Основная цель ремонтных работ - повышение надежности и эффективности эксплуатации оборудования, снижение риска неплановых остановок и сбоев в поставках электроэнергии.

Саратовская ГЭС — самая многоагрегатная гидростанция в России: здесь эксплуатируется 24 гидроагрегата, самых крупных среди своего типа. Годовой график работ составлен с учетом равномерного распределения ремонтной нагрузки. Каждый гидроагрегат Саратовской ГЭС по утвержденному графику раз в шесть лет проходит капитальный ремонт, который длится 38 календарных дней. Текущие ремонты проводятся ежегодно на всех гидроагрегатах, за исключением тех, которые обновляются в рамках более крупных мероприятий — реконструкции или модернизации.

В 2025 году планируется провести капитальный ремонт на двух гидроагрегатах (№ 9 и 23), текущие ремонты на 16 гидроагрегатах. Также параллельно с проводимой модернизацией гидротурбины № 16 будет выполнен капитальный ремонт гидрогенератора. Кроме того, осуществляется техническое обслуживание оборудования: в 2025 году предстоит организовать работы по техобслуживанию на всех гидроагрегатах, не задействованных в модернизации. Ремонтные работы проводят специалисты Саратовского филиала Гидроремонта-ВКК, входящего в Группу РусГидро.

В 2025 году на Саратовской ГЭС продолжится реализация масштабного проекта комплексной модернизации гидротурбин. В марте завершились работы по замене гидротурбины гидроагрегата № 11, начнется комплексная модернизация гидроагрегата №19, в ноябре планируется ввести в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат № 16.

Гидроэнергетикам предстоит также выполнить работы по модернизации тиристорных систем возбуждения на пяти гидроагрегатах. Это к началу следующего года позволит увеличить установленную мощность Саратовской ГЭС до 1487 МВт и повысить эксплуатационную надежность и эффективность оборудования.

Своевременное выполнение ремонтных мероприятий позволяет оборудованию и гидротехническим сооружениям ГЭС соответствовать строгим правилам технической эксплуатации и устройства электроустановок, высоким требованиям технической политики ПАО «РусГидро». Вывод из эксплуатации гидроагрегатов и другого оборудования для ремонтных работ не влияет на выработку и стабильность энергоснабжения потребителей.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 13 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 637,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время было заменено или модернизировано 148 гидротурбин и 154 генератора, 113 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.