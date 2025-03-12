На Волжской ГЭС завершили капремонт гидроагрегата №18

час назад
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Источник:
ПАО РусГидро
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Гидроремонт-ВКК (входит в Группу РусГидро) выполнил плановый капитальный ремонт гидроагрегата №18 Волжской ГЭС. Менее, чем за два месяца восстановили эксплуатационные характеристики гидрогенератора, гидротурбины и вспомогательного оборудования.

Специалисты Волжского филиала ГРВКК отремонтировали полюсы ротора и контактно-щеточный аппарат, проверили и очистили обмотку, провели переклиновку статора. Провели ремонт подпятника и турбинного подшипника, лопаток, сервомоторов и кинематики направляющего аппарата, а также проточной части турбины — рабочего колеса и камеры рабочего колеса. Установили датчики термоконтроля и вибрации, выполнили работы на системах технического водоснабжения и охлаждения, ревизию системы возбуждения.

Плановые ремонты гидроагрегатов — превентивная мера, которая повышает безопасность и надежность работы основного оборудования станции.

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