«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Лужского района Ленинградской области
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» модернизировали подстанцию 35 кВ, обеспечивающую электроснабжение жителей Лужского района Ленинградской области.
Энергетики заменили на объекте силовой трансформатор 1,6 МВА на более мощный и увеличили общую мощность подстанции до 2,5 МВА. Модернизация выполнена в рамках программы «Россети Ленэнерго» по замене перегружаемых трансформаторов. В период проведения работ подача электроэнергии потребителям осуществлялась по резервным схемам электроснабжения.
«В результате модернизации повышена надежность более двух тысяч жителей населенных пунктов Новое Село, Ручьи, Торошковичи, Герцена, Заозерье, Петровские Бабы, Филимонова Горка, Наволок, Солнцев Берег, Щегоща, а также социально значимых объектов: школы, детского сада, котельной, скважины», – отметил первый заместитель директора-главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» Александр Подольский.