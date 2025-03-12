«Россети Центр и Приволжье» реконструировали высоковольтную подстанцию в пригороде Ижевска

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей и продления срока эксплуатации оборудования энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» реконструировали ПС 110 кВ «Игерман» в пригороде Ижевска. Реконструкция подстанции повысит надежность и качество электроснабжения для более чем 5000 жителей.

Для повышения эффективности и надежности работы энергосистемы были заменены силовые трансформаторы, что дало дополнительные возможности для развития микрорайона, подключения новых абонентов. Специалистами компании была произведена замена силовых трансформаторов мощностью 6,3 МВА на 10 МВА, что увеличило суммарную мощность подстанции до 20 МВА.

Инвестиции «Россети Центр и Приволжье» в новое оборудование составили 85 млн рублей.