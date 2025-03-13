Главгосэкспертиза одобрила строительство газохимического комплекса в Усть-Луге

Главгосэкспертиза выдала "Балтийскому химическому комплексу" - совместному предприятию "Газпрома" (50%), "Балтийского аграрного комплекса" (49%) и "Национальной газовой группы" (1%) - положительное заключение на строительство газохимического комплекса в Усть-Луге, следует из заключения экспертизы.

"Главное управление государственной экспертизы" одобрило проектную документацию и результаты инженерных изысканий для строительства газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа в Усть-Луге. Заключение получено 11 марта.

Строительство планируется провести в Усть-Лужском сельском поселении Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. Техническим заказчиком документации выступил филиал Китайской национальной химической инженерной и строительной корпорации № 7 (CC7). Застройщик - "Балтийский химический комплекс".

Из опубликованного в феврале 2024 года паспорта проекта следовало, что комплекс газохимии мощностью до 2,8 млн тонн полиэтилена будет построен в 2026-2027 годы.

В январе 2022 года "Балтийский химический комплекс" и CC7 подписали финальное соглашение в рамках EPC-контракта на строительство газохимического комплекса.

О комплексе в Усть-Луге

Проект строительства комплекса по переработке и сжижению газа реализуют "Газпром" и "Русгаздобыча" (оператор - "Русхимальянс", на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и "Русгаздобыче"). Проект предусматривает создание в районе морского порта Усть-Луга (Ленинградская область) интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. Сырьем для него выступит газ Надым-Пур-Тазовского района. На конец 2024 года комплекс в Усть-Луге был построен на 46%.

Ежегодно на комплексе будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа, производиться 13,1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 3,6 млн тонн этановой фракции, до 1,7 млн тонн сжиженных углеводородных газов и 0,13 млн тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (18,9 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".

Газохимическое предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 2,8 млн тонн различных марок полиэтилена.

Запуск первой очереди газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге планируется в 2026 году, второй очереди - в 2027 году. Старт первой очереди СПГ-завода запланирован в 2027 году, второй очереди - в 2028 году. Пуск газохимического комплекса в рамках проекта будет осуществлен двумя очередями в 2026 году и 2027 году.