RusCable Live - Образ будущего с Cabex 2025. Что ждут кабельщики от нового сезона? Эфир 14.03.25

13 мар. 2025, 16:59
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
RusCable.Ru
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Что ждут кабельщики от нового сезона? Конечно ждут больших заказов, стабильных цен на сырье, отсутствие новых "шоков". А что получат кабельщики? Конечно получат нестабильность заказов, перетряску рынка после "НДС на вторичку", скачков цен и еще большего "химичения" на полимерах. А еще после полуинсайдерских общаний "Акрона" продолжить покупки новых заводов, ЕСВК-неразберихи, переоснащения оборудования конкурентов и прогноза о росте рынка на 5% от Ассоциации "Электрокабель" становится еще сложнее понять к чему готовится. Но есть один способ заглянуть в будущее кабельного рынка. Достаточно прийти на выставку Cabex 2025 с 18 по 20 марта в Москве (Экспоцентр) и увидеть все своими глазами. В прямом эфире RusCable Live выступит директор выставки Cabex Юлия Малинина, с которой мы и обсудим ожидания от нового сезона и начнем погружение в Cabex-волну! 

Главные новости недели:

  • Еще больше инсайдов с 86 Собрания АЭК. Химикам будет сложнее, а Сибуру проще. 
  • Анонсы Cabex. Смотрим стенды, приглашения и фишки.
  • Кто главный фальсификатчик отрасли? Спецноминация RusCable PR-Challenge и ход голосования.
  • Росатомом единым. Единственный в России. Уникальный. Сложный. Все про кабельный Росатом Металлтех
  • Алюминиевые приоритеты в кабельной отрасли России и мира. Алюминизируемся? Мастер-класс в Казани с ГК "Москабельмет"
  • IEK продолжает "интегрировать" Legrand и конкурс идей. Перспективные облигации и планы IPO.
  • CHINTовски интересно, как дела у ENSMAS?
  • Налоговая против EKF. Крупное дело прошлых периодов и проверка на прочность.
  • Трубы НПП "ПОЛИПЛАСТИК" и рейтинг GENESIS.

Инспекция по соцсетям:

  • Мистер и Миссис Кирскабель (УНКОМТЕХ). Знакомства в ВК.
  • Как будет выглядеть стенд АКРОН-ХОЛДИНГА.
  • DJ с большими.... На стенде ТАТКАБЕЛЯ!
  • Блогер на заводе ГК "Москабельмет"
  • Скайп RIP.

Новая серия ProЗавод - Секреты девушек с "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЯ" (по мотивам 8 марта)

Партнер трансляции: HABSANS — кабельное оборудование. Встречаемся на Cabex!

Трансляция пройдет в 11:00 по МСК на платформе Vision. Запись будет доступна в формате видео и подкаста на Kabel.FM

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