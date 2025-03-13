RusCable Live - Образ будущего с Cabex 2025. Что ждут кабельщики от нового сезона? Эфир 14.03.25

Что ждут кабельщики от нового сезона? Конечно ждут больших заказов, стабильных цен на сырье, отсутствие новых "шоков". А что получат кабельщики? Конечно получат нестабильность заказов, перетряску рынка после "НДС на вторичку", скачков цен и еще большего "химичения" на полимерах. А еще после полуинсайдерских общаний "Акрона" продолжить покупки новых заводов, ЕСВК-неразберихи, переоснащения оборудования конкурентов и прогноза о росте рынка на 5% от Ассоциации "Электрокабель" становится еще сложнее понять к чему готовится. Но есть один способ заглянуть в будущее кабельного рынка. Достаточно прийти на выставку Cabex 2025 с 18 по 20 марта в Москве (Экспоцентр) и увидеть все своими глазами. В прямом эфире RusCable Live выступит директор выставки Cabex Юлия Малинина, с которой мы и обсудим ожидания от нового сезона и начнем погружение в Cabex-волну!

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Партнер трансляции: HABSANS — кабельное оборудование. Встречаемся на Cabex!

Трансляция пройдет в 11:00 по МСК на платформе Vision. Запись будет доступна в формате видео и подкаста на Kabel.FM