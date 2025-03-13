Стартовала очередная экспедиция по развертыванию нейтринного телескопа на Байкале

На минувшей неделе началась ежегодная экспедиция по строительству нейтринного телескопа Baikal-GVD на озере Байкал. Ввиду аномально теплой осени и зимы в Сибири лед на озере к моменту начала экспедиции оказался тонким и с большим количеством трещин из-за значительных перепадов температуры день-ночь, в связи с чем тяжелая колесная техника из соображений безопасности выезжать на него не может. Лагерь на льду развернут, но не в полном объеме: монтируется 14-й кластер, на 1-м и 13-м ведутся работы по модернизации и ремонту.

Доставка оборудования осуществляется всеми возможными в текущих условиях способами: железнодорожным транспортом, судном на воздушной подушке и снегоходом.

На сегодняшний день подводная структура установки содержит 13 кластеров и 4 100 оптических модулей. Для развертывания в 2025 году сотрудники Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ собрали еще около 660 оптических модулей. В течение экспедиции планируется установить новый кластер и две межкластерные струны. Прокладывать, как было запланировано, донную кабельную линию и второй кластер во время этой экспедиции не представляется возможным.

Baikal-GVD — один из трех действующих нейтринных телескопов в мире и, наряду с телескопами IceCube на Южном полюсе и KM3NeT в Средиземном море, входит в Глобальную нейтринную сеть (Global Neutrino Network). Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD строится силами международной коллаборации с ведущей ролью Института ядерных исследований Российской академии наук и Объединенного института ядерных исследований.

В 2024 году Байкальским телескопом были обнаружены астрофизические нейтрино с энергией, превышающей 200 ТэВ. Это позволило ученым полагать, что диск галактики Млечный Путь вырабатывает намного большее количество высокоэнергетических нейтрино, чем считалось до сих пор.