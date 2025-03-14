14 марта состоялось первое совещание руководителей железных дорог государств – членов ЕАЭС

Главы железных дорог Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана единогласно поддержали предложение ОАО «РЖД» по созданию новой площадки для сотрудничества железных дорог стран, являющихся членами Евразийского экономического союза.

В первом cовещании под председательством генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова приняли участие начальник государственного объединения «Белорусская железная дорога» Валерий Веренич, председатель правления АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» Нурлан Сауранбаев, генеральный директор государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев и генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Алексей Мельников.

Как отметил в своем выступлении Олег Белозёров, основные форматы интеграции, включая СНГ и ШОС, уже имеют свои железнодорожные объединения, а теперь такая платформа появилась и в рамках ЕАЭС. Он подчеркнул, что речь идет о создании площадки для проведения консультаций и выработке предложений по вопросам развития железнодорожного транспорта.

Участники cовещания будут обсуждать совместные логистические проекты, развитие цифровых технологий, развитие перевозок по международным транспортным коридорам. Также они планируют реализовывать совместные программы в области развития персонала и социальной сферы.

«Мы высоко ценим тесное партнерство с железными дорогами государств-членов ЕАЭС, которое выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. Важно, чтобы наше взаимодействие как ближайших соседей способствовало появлению новых совместных проектов, привлечению дополнительных объемов перевозок на железнодорожный транспорт, динамичному развитию транзитного потенциала ЕАЭС», – сказал Олег Белозёров.

В ходе совещания стороны обсудили итоги работы в 2024 году, определили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, а также утвердили документы, которые закрепляют статус вновь созданного формата и план работы на 2025–2026 годы.

В финальной части совещания была принята совместная декларация и подписан итоговый протокол. Как отметили руководители железных дорог государств – членов ЕАЭС, эффективные транспортные связи должны основываться на упрощении и гармонизации транспортно-таможенных и других процедур пересечения границ, скоординированном развитии транспортной инфраструктуры и дальнейшем научном исследовании проблемных вопросов, связанных с осуществлением грузовых железнодорожных перевозок.

Кроме того, в рамках мероприятия российская сторона провела двусторонние встречи с коллегами из Казахстана и Кыргызстана. Также утвержден обновленный план мероприятий по повышению эффективности межгосударственных стыковых пунктов на 2025 год и подписан план сотрудничества в области развития персонала и социальной сферы с АО «НК «КТЖ».